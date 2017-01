Adebayor ruilt clubloze status na half jaar in voor contract in Turkije

Emmanuel Adebayor heeft eindelijk een club gevonden. De aanvaller heeft zich aan Basaksehir uit Turkije verbonden. De huidige nummer twee van de Süper Lig heeft Adebayor tot de zomer van 2018 op de loonlijst gezet.

Adebayor werd al langere tijd met een overstap naar Turkije in verband gebracht. Met name Besiktas had interesse, maar de koploper zal spoedig de tijdelijke terugkeer van Demba Ba bekendmaken.

Adebayor speelde op 15 mei zijn laatste wedstrijd in clubverband, in dienst van Crystal Palace. De ex-speler van onder meer Arsenal, Real Madrid en Tottenham Hotspur kon daarna geen club meer vinden, mede vanwege zijn hoge eisen op financieel gebied. Adebayor deed desondanks deze maand wel mee aan de Afrika Cup, maar kwam niet tot scoren. Togo werd met slechts twee goals in drie duels roemloos uitgeschakeld in de groepsfase.