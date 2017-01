Transferverzoek van Wildschut valt verkeerd: ‘Hij laat de club in de steek’

Yanick Wildschut heeft zich niet geliefd gemaakt bij Wigan Athletic. De aanvaller heeft namelijk een formeel transferverzoek ingediend, nu Norwich City en Derby County meer dan gemiddelde belangstelling voor de aanvaller hebben. Wigan is momenteel bezig aan een zeer teleurstellend seizoen, met een 22e plek op de ranglijst.

Wildschut, 25 jaar, werd een jaar geleden voor één miljoen euro overgenomen van Middlesbrough. De ex-speler van VVV-Venlo, PEC Zwolle, sc Heerenveen en ADO Den Haag heeft een sterke eerste seizoenshelft achter de rug en dat heeft geresulteerd in interesse van andere clubs uit de Championship. "Deze actie van Yanic is ongebruikelijk en zeer teleurstellend in deze fase van het seizoen", zo verzucht voorzitter David Sharpe.

"Dit is niet de manier om ons vertrouwen in zijn persoon terug te betalen. We hebben altijd een goede relatie met Yanic gehad, maar ik vind dat hij de club, de selectie en de fans in de steek heeft gelaten. We willen niet een van onze beste spelers verkopen, al heeft iedere voetballer een prijs. We laten ons echter niet onder druk zetten om een speler voor minder dan zijn waarde van de hand te doen."