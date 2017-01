PSV vangt bot met miljoenenbod: ‘Ligt flink onder onze vraagprijs’

PSV kent een lange traditie van hectische laatste dagen van de transferwindow, maar de Eindhovense club zal vandaag waarschijnlijk geen inkomende transfers realiseren. Volgens de dinsdageditie van De Telegraaf heeft de regerend landskampioen echter wel serieus geïnformeerd naar de voorwaarden rondom Hirving Lozano.

Het prijskaartje van Lozano, een aanvaller van Pachuca, oversteeg echter de financiële mogelijkheden van PSV, zo schrijft het dagblad. Marco Garcés, technisch directeur van de Mexicaanse club, bevestigt in gesprek met Mexicaanse media de concrete interesse van PSV, dat zelfs een formeel bod heeft uitgebracht. "Er is een aanbieding van PSV, ik heb rechtstreeks met technisch directeur Marcel Brands gesproken. De aanbieding ligt flink onder onze vraagprijs en voldoet niet aan de verwachingen."

"Ongeveer vijftig procent", zo verzekert Garcés. "Het is hoe dan ook moeilijk om over vaste bedragen te praten, in verband met clausules en opties." Ook Benfica liet zijn interesse in de 21-jarige aanvaller blijken, maar alleen via een tussenpersoon. Pachuca wil minimaal achttien miljoen euro ontvangen voor Chucky, die in 134 officiële duels goed was voor 40 doelpunten.