Arsenal gaat akkoord met verhuur van ‘opvolger van Elvis Manu’

Brighton heeft zich in de slotfase van de winterse transfermarkt met Chuba Akpom versterkt. De Championship-club huurt de 21-jarige aanvaller de rest van het lopende seizoen van Arsenal, dat het jeugdexponent eerder al aan Brentford, Coventry City, Nottingham Forest en Hull City uitleende.

"Vanaf het moment dat we toestemming aan Elvis Manu gaven om verhuurd te worden, wisten we dat we de aanval wilden versterken. We zijn heel blij met een speler van het kaliber van Chuba", zo laat manager Chris Hughton weten. "Een jong talent dat vorig seizoen bij Hull City waardevolle ervaring heeft opgedaan."

Akpom had afgelopen seizoen een aandeel in de promotie van Hull City naar de Premier League, met 35 optredens voor the Tigers. De aanvaller maakte in september 2013 al zijn officiële debuut voor Arsenal, maar de teller kwam sindsdien niet verder dan tien optredens voor the Gunners.