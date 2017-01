PEC Zwolle meldt zich in extremis toch bij Juventus

West Ham United is nog niet klaar met shoppen bij Hull City. Na Robert Snodgrass willen ‘the Hammers’ verdediger Harry Maguire voor zo’n elf miljoen euro ophalen bij de degradatiekandidaat. (The Sun)

Leicester City heeft toch nog de zo gewenste defensieve versterking gevonden. Molla Wague staat namelijk op het punt om Udinese in te ruilen voor een avontuur in de Premier League. (Sky Italia)