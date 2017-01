‘Watford wil dinsdag einde maken aan uitzichtloze situatie bij Ajax’

Tim Krul keert mogelijk dinsdag terug naar Engeland. Sky Sports en De Telegraaf melden maandagavond dat de kans groot is dat Watford de momenteel door Newcastle United aan Ajax uitgeleende doelman gaat huren. Krul speelde geen enkel officieel duel voor de Amsterdamse hoofdmacht.

Krul kon in de eerste maanden van zijn verhuurperiode aan Ajax nog niet in actie komen, omdat hij herstellende was van een zware knieblessure. Inmiddels is de doelman weer fit, maar hij moet genoegen nemen met een reserverol achter André Onana. Ajax wil meedenken aan een oplossing voor Krul en daarom kwam hij maandagavond ook niet in actie met Jong Ajax tegen Almere City, zoals de bedoeling was.

Bij Watford zou Krul de strijd aan moeten gaan met Heurelho Gomes. De Oranje-international zou de stand-in moeten worden van Costel Pantilimon, die deze week geblesseerd raakte. De club van Daryl Janmaat staat momenteel veertiende in de Premier League.