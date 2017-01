‘Milik ziet concurrent voor ruim 17 miljoen naar Southampton vertrekken’

Manolo Gabbiadini werd afgelopen zomer al meerdere malen in verband gebracht met een vertrek bij Napoli en in deze winterse transferperiode dook de spits ook regelmatig op in de diverse transferrubrieken. Vlak voor het sluiten van de markt lijkt het dan toch nog van een overstap te komen: diverse Britse media melden dat Gabbiadini naar Southampton vertrekt.

The Saints hebben volgens onder meer Sky Sports en de BBC zo’n 17,5 miljoen euro over voor de Italiaan. Dat bedrag kan aan de hand van allerlei bonussen nog oplopen tot ruim boven de twintig miljoen. Gabbiadini wordt naar verluidt dinsdag medisch gekeurd en zal dan meteen zijn contract ondertekenen in de Engelse havenstad.

De aanvaller, die bij i Partenopei de concurrentiestrijd verloor van onder meer Arkadiusz Milik en Dries Mertens, werd in 2015 voor 12,5 miljoen euro overgenomen van Sampdoria. Bij Southampton wordt hij ploeggenoot van Virgil van Dijk en Jordy Clasie.