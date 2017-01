Riedewald: ‘Het is moeilijk om te geloven dat Ajax vertrouwen in mij heeft’

Jairo Riedewald was deze maand graag bij Ajax vertrokken. De verdediger genoot ook concrete interesse, maar de Amsterdamse club verleende geen mewederking aan een tussentijds vertrek. "Er was interesse van een aantal clubs, maar Ajax heeft 'nee' gezegd en aangegeven dat ze met mij voor het kampioenschap willen gaan."

"De club zei me nodig te hebben in de komende wedstrijden", vertelde Riedewald na de wedstrijd van Jong Ajax tegen Almere City FC (6-3), in gesprek met FOX Sports. "Het is toch het lekkerst om wedstrijden te spelen. Hoe lang ik nog geduld heb? Wie weet wat er was gebeurd als Ajax wel had ingestemd met een vertrek."

Riedewald, twintig jaar, is onder trainer Peter Bosz op de bank beland. "Ik speel nog steeds niet. Daar ben ik niet blij mee. Ze zeggen dat ze vertrouwen in me hebben, maar het is moeilijk om dat te geloven. Je wil gewoon spelen en als ze je dan ook niet laten gaan, is dat frustrerend."