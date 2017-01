Jong Ajax maakt er zes tegen Almere City; Labyad belangrijk voor Jong Utrecht

Jong Ajax heeft maandagavond de tweede plaats in de Jupiler League steviger in handen genomen. De Amsterdammers kwamen op een afgetekende 5-0 voorsprong tegen Almere City, maar lieten de bezoekers toch nog terugkomen tot 5-3. Damil Dankerlui zette de eindstand op 6-3. Jong FC Utrecht was, mede dankzij een assist van de in de basis startende Zakaria Labyad, met 3-2 te sterk voor De Graafschap.

Jong Ajax - Almere City 6-3

Jong Ajax had in de eerste helft geen kind aan de bezoekers uit de polder en ging dan ook met een comfortabele voorsprong de rust in. Jaïro Riedewald en Kenny Tete speelden al na een dikke tien minuten spelen een hoofdrol bij de openingstreffer: de eerste had een knappe lange bal op de opkomende rechtsback in huis, waarna Noussair Mazraoui de voorzet afrondde. De tweede treffer viel een kwartier later, toen Adbelhak Nouri de bal met enig fortuin terugkreeg van Roy Pistoor en een leeg doel voor zich zag.

Daarmee was het nog niet gedaan, want Donny van de Beek maakte er met nog een kleine tien minuten te gaan vanaf de penaltystip ook nog 3-0 van. Na rust ging Jong Ajax vrolijk verder met scoren: Mateo Cassierra stelde Van de Beek in staat om zijn tweede van de middag te maken en de Colombiaan tekende na een knappe pass van Nouri zelf voor de 5-0. Almere City liet daarna echter zien niet helemaal voor niets naar Amsterdam te zijn gekomen: Soufyan Ahannach en Sherjill MacDonald scoorden vlak na elkaar en Tom Overtoom maakte er vanaf elf meter zelfs nog 5-3 van. Dankerlui maakte vlak voor tijd met een knappe inzet vanaf de achterlijn een einde aan alle twijfels.

Jong FC Utrecht - De Graafschap 3-2

De Graafschap had vanaf het eerste fluitsignaal moeite om het tempo van de Domstedelingen bij te benen en het duurde dan ook niet lang voordat de bal achter Filip Bednarek lag: Nick Venema zette met het eerst schot van de wedstrijd de 1-0 op het scorebord. Utrecht combineerde er vervolgens lustig op los en ook de tweede thuistreffer kon al snel in de boeken bijgeschreven worden. Menno Koch sprong het hoogst in de zestien van de Superboeren en knikte op aangeven van Labyad raak.

In de tweede helft duurde het wederom niet lang voordat Bednarek de bal uit zijn doel moest vissen. Sylla Sow vloog voorbij Bart Straalman en schoot daarna tussen de benen van de doelman door raak. Met nog een half uur te gaan roerde De Graafschap zich dan toch: Bryan Smeets legde aan vanaf de rand van de zestien en knalde knap raak. Daarmee was het nog niet gedaan, want Tim Linthorst bracht uit een corner de spanning weer helemaal terug in de wedstrijd. Een Doetinchemse gelijkmaker bleef echter uit.