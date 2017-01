‘Ajax legt bod van vijftien miljoen neer bij São Paulo’

Ajax is bereid om ver te gaan voor de komst van David Neres. Het Braziliaanse Globo Esporte weet namelijk te melden dat de Amsterdammers maandag een bod van vijftien miljoen neer hebben gelegd bij São Paulo.

Neres is naar verluidt het belangrijkste doelwit om deze winter nog de Ajax-aanval te komen versterken. Directeur voetbalzaken Marc Overmars hoopt dat het bovengenoemde bedrag, plus een doorverkooppercentage van twintig procent, genoeg is om São Paulo ervan te overtuigen afscheid te nemen van het negentienjarige toptalent.

De Braziliaanse topclub zou het bod nu in overweging hebben en laat spoedig weer van zich horen. Of die aanbieding genoeg is, is echter nog maar de vraag: De Telegraaf meent te weten dat de Brazilianen het bod inmiddels hebben afgewezen en negentien miljoen euro willen zien voor de aanvaller. Naast Neres schijnt Ajax ook belangstelling te hebben voor diens ploeggenoot Luiz Araújo. De Amsterdammers krijgen in de strijd om deze aanvaller echter concurrentie van Lille OSC, dat juist weer de nieuwe bestemming lijkt te worden van Anwar El Ghazi.