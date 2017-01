Geduld van PSV en Ajax wordt op de proef gesteld

Andrea Ranocchia staat op het punt om Internazionale achter zich te laten. De Italiaanse verdediger wordt naar verluidt dinsdag medisch gekeurd bij Hull City en maakt het seizoen af in de Premier League. (Sky Italia)

Zijn zaakwaarnemer laat weten dat een zomerse transfer wel een optie is.

Southampton voert gesprekken met Spartak Moskou over de komst van Serdar Tasci op huurbasis. The Saints zien de Duitser als geschikte vervanger van de geblesseerde Virgil van Dijk. (ESPN)