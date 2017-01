‘Ajax hikt tegen vraagprijs topdoelwit aan en sluit zomerse komst niet uit’

Ajax is in de laatste dagen van de winterse transferperiode nog op zoek naar versterking op de vleugels en de tijd begint te dringen voor directeur voetbalzaken Marc Overmars. De Amsterdammers nemen dinsdag naar alle waarschijnlijkheid nog afscheid van Anwar El Ghazi, waardoor de spoeling met enkel Amin Younes, Justin Kluivert, de van de Afrika Cup terugkerende Bertrand Traoré en de blessuregevoelige Vaclav Cerný dun is.

David Neres is volgens Voetbal International nog steeds het belangrijkste doelwit van de Amsterdammers. De vraagprijs die São Paulo hanteert is Ajax volgens het medium echter nog steeds te gortig, waardoor het de vraag is of de transfer nog voor het sluiten van de markt rondkomt. Mocht het Overmars niet lukken om een deal te sluiten, dan is de kans groot dat hij aankomende zomer terugkeert naar Brazilië.

Neres is overigens niet de enige speler van São Paulo die op de radar van de nummer twee van de Eredivisie is verschenen. Luiz Araújo schijnt ook als optie te gelden in de Amsterdam ArenA. Verder wordt sc Heerenveen-buitenspeler Sam Larsson op de voet gevolgd door scouts van Ajax. Tot een formeel bod heeft dat echter nog niet geleid.

De kans is overigens aanwezig dat El Ghazi niet de enige Ajacied is die voor dinsdagavond de deur achter zich dichttrekt. Mitchell Dijks staat op het punt om zich op huurbasis aan Norwich City te verbinden, terwijl de club naar verluidt ook bereid is om mee te werken aan een voortijdige aftocht van Tim Krul. De van Newcastle United gehuurde doelman is pas net weer fit en lijkt de concurrentiestrijd met André Onana al verloren te hebben voordat die goed en wel is losgebarsten.