Besiktas komt na vroege treffer Babel niet meer in de problemen

Besiktas heeft maandagavond de koppositie in de Süper Lig weer overgenomen van Istanbul Basaksehir. De topclub uit Istanbul was, mede dankzij een vroeg doelpunt van Ryan Babel, met 5-1 te sterk voor subtopper Konyaspor en herstelt zo de voorsprong van twee punten op de nummer twee weer in ere.

De wedstrijd was nog geen tien minuten onderweg toen Babel het net voor de eerste keer liet bollen. De aanvaller werd op maat bediend door Anderson Talisca en verschalkte Serkan Kirintili vervolgens met het hoofd. Besiktas drukte daarna door en na een klein half uur spelen lag de bal opnieuw in het net: Oguzhan Özyakup maakte er op aangeven van Ricardo Quaresma 2-0 van.

Na de onderbreking speelde Babel met een assist op Cenk Tosun opnieuw een belangrijke rol. De Turkse aanvaller maakte er vervolgens ook nog 4-0 van, voordat een eigen doelpunt van Dusko Tosic de eer voor Konyaspor nog enigszins redde. Tosun liet de score in de slotfase vanaf de strafschopstip nog verder oplopen.