Juventus haalt ‘de nieuwe Arjen Robben’ voor maximaal tien miljoen euro

Riccardo Orsolini heeft zijn transfer naar Juventus te pakken. De Turijnse topclub maakt maandagavond de komst van de negentienjarige aanvaller wereldkundig. Ascoli vangt minimaal zes miljoen euro voor de verkoop van de Italiaans jeugdinternational.

De transfersom kan vier miljoen euro hoger uitvallen als Ascoli en/of Orsolini aan bepaalde sportieve doelstellingen voldoen. De tiener heeft zich tot de zomer van 2021 aan Juventus verbonden, maar maakt het seizoen af bij de nummer twaalf van de Serie B.

Orsolini vertoont gelijkenissen met Arjen Robben. "Dat is echt te veel van het goede!", zei de vleugelflitser eerder deze maand over de vergelijking met de vedette van Bayern München. "Ik zal mijn best blijven doen, maar ik kan mezelf niet vergelijken met Robben."