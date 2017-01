Roda JC Kerkrade versterkt zich met ‘revelatie van de Jupiler League’

Roda JC Kerkrade en FC Volendam hebben overeenkomst bereikt over de transfer van Gyliano van Velzen. De 22-jarige buitenspeler tekent een contract tot de zomer van 2019 in Kerkrade, zo meldt de Eredivisionist via de officiële kanalen.

"Er waren een aantal clubs die belangstelling voor hem hadden en we zijn dan ook blij dat hij voor ons gekozen heeft", zo geeft technisch directeur Tom Caanen op de clubsite te kennen. "Gyliano is een gevaarlijke buitenspeler en één van de revelaties in de Jupiler League dit seizoen."

Van Velzen doorliep de jeugdopleiding van Ajax en verkaste op zestienjarige leeftijd naar de jeugdopleiding van Manchester United. De Engelse topclub leende de aanvaller in het seizoen 2012/13 uit aan FC Antwerp. Na twee seizoenen in dienst van FC Utrecht maakte hij in 2015 de overstap naar FC Volendam.