‘Chelsea verkocht al shirts met mijn naam, daarom trok Real de stekker eruit’

Robinho speelde in Europa voor Real Madrid, Manchester City en AC Milan. Het scheelde echter niet veel, of de Braziliaan had in 2008 van Real Madrid naar Chelsea getrokken. Uiteindelijk bliezen de Koninklijke om een wel hele bijzondere reden de overgang van Robinho naar Londen af.

Chelsea had volgens Real Madrid namelijk al shirtjes verkocht met de naam van Robinho achterop. “Ik ben ervan overtuigd dat dit een van de hoofdredenen was dat de transfer naar Chelsea niet doorging”, vertelt de nu 33-jarige Braziliaan aan FourFourTwo. “Mijn doel was om naar Chelsea te gaan, Luiz Felipe Scolari (destijds trainer bij Chelsea, red.) zei dat ik daar een verschil kon maken. Hij zei dat zijn team creativiteit tekort kwam.”

“Maar Real had geen geweldige relatie meer met Chelsea, ze vonden het niet leuk dat er al shirts werden verkocht met mijn naam erop voordat de deal afgerond was. Ik weet zeker dat deze fout een van de belangrijkste redenen was waarom de transfer werd afgeblazen, de trots van Real was gekrenkt,” sluit de aanvaller, die tegenwoordig voor Atlético Mineiro speelt, af.