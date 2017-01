PEC Zwolle wil ex-Feyenoorder verhuren: ‘Maar we schrijven hem niet af’

Het huwelijk tussen Anass Achahbar en PEC Zwolle is vooralsnog geen succes. De spits maakte nog geen enkel competitiedoelpunt in het shirt van de Overijsselse club en zat afgelopen zondag niet bij de selectie voor het treffen met FC Twente. Technisch directeur Gerard Nijkamp bevestigt dat hij tijdelijk mag vertrekken.

“Als je geen uitzicht hebt op speelminuten, is het soms beter om even om je heen te kijken. Dat geldt op dit moment ook voor Anass”, zegt Nijkamp tegenover Voetbal International “We kijken naar een oplossing. Het zou goed voor hem kunnen zijn, even een half jaar bij een andere club kijken en speelminuten maken. Dan kan hij komende zomer weer fris terugkeren in Zwolle. Want nee, we schrijven hem niet af.”

Trainer Ron Jans ruimde op 5 november voor het laatste een basisplaats in voor Achahbar, in de wedstrijd tegen Roda JC. Overigens is de spits niet de enige speler die bij Zwolle uit mag kijken naar een nieuwe uitdaging. Ook Athanasios Karagounis mag in de komende 36 uur nog vertrekken bij PEC Zwolle, dat stiekem ook nog hoopt op een versterking. “Er gebeurt op dit moment veel in de voetballerij. Misschien zit dat buitenkansje, waar wij op hebben gehoopt, er nog wel in..”