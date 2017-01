Bazoer krijgt nieuwe concurrent: ‘Ben blij weer terug te zijn in Wolfsburg’

Riechedly Bazoer heeft er bij VfL Wolfsburg een nieuwe concurrent op het middenveld bij. Die Wölfe hebben zich per direct versterkt met Ashkan Dejagah, die sinds begin januari zonder club zat, nadat zijn contract bij Al-Arabi werd ontbonden. De Iraniër tekent in Wolfsburg tot het einde van het seizoen.

In het contract zit een optie voor nog één seizoen. Tussen 2007 en 2012 speelde Dejagah al in het shirt van VfL Wolfsburg en werd in 2009 kampioen met de club. “Ik ben heel blij om weer in Wolfsburg te zijn. De club zit momenteel in een lastige situatie en ik wil zo snel mogelijk helpen. Er is veel gebeurd sinds mijn vertrekt, maar om nu als volwassen speler terug te keren, maakt me enorm trots. Ik wil het vertrouwen met prestaties terugbetalen”, zegt de Iraanse middenvelder op de website van de club.

“Ik ben blij dat Ashkan bij de ploeg is gekomen. Met zijn kwaliteiten en ervaring kan hij het team vooruit brengen”, vertelt trainer Valérien Ismaël. Dejagah vertrok in 2012 uit Wolfsburg, om voor Fulham te gaan spelen. Na twee jaar in Engeland trok de middenvelder naar het Qatarese Al-Arabi. Dejagah heeft de Duitse en Iraanse nationaliteit, maar speelt zijn interlands voor Iran. Hij speelde tot dusver 37 wedstrijden voor dat land.