Payet heeft geen spijt van gedrag: ‘Dit is wat ik vanaf het begin wilde’

Dimitri Payet kreeg afgelopen zondag eindelijk zijn zin, toen Olympique Marseille zijn komst definitief maakte. De Fransman lag op ramkoers met West Ham United en maakte zich bijzonder impopulair bij de fans van the Hammers. Toch heeft de middenvelder geen spijt van zijn gedrag, zo laat hij op een persconferentie weten.

“Slaven Bilic heeft recht op zijn mening, maar ik hoef mijn gedrag niet te rechtvaardigen”, zegt Payet op zijn presentatie in Marseille. “Ik had het al langere tijd moeilijk bij West Ham. Als de transfer niet rond was gekomen, had ik mijn verantwoordelijkheden genomen. Maar ik voelde me niet goed daar.”

“Dit is wat ik vanaf het begin wilde. Ik wil iedereen van Marseille bedanken die het mogelijk heeft gemaakt”, stelt de middenvelder, die volgens voorzitter Jacques Henri Eyraud behoorlijk heeft ingeleverd om terug te keren bij Olympique Marseille. “Ik wilde bij West Ham weg om aan dit project te beginnen. Die kans kwam precies op het moment dat ik Frankrijk miste.”