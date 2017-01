‘Watford laat spits voor 23,5 miljoen euro naar China vertrekken’

Odion Ighalo lijkt op weg te zijn naar de Chinese competitie. Sky Sports meldt dat Changchun Yatai met Watford een akkoord heeft bereikt over een transfersom van 23,5 miljoen euro voor de 27-jarige aanvaller uit Nigeria. Ighalo heeft nu nog een contract tot 2021 bij Watford.

Manager Walter Mazzarri bevestigde vrijdag dat de club een ‘groot bod’ voor Ighalo had ontvangen en dat lijkt nu dus te zijn geaccepteerd. Ook Shanghai Shenhua en West Bromwich Albion zouden belangstelling hebben getoond voor Ighalo, maar Changchun lijkt als winnaar uit de strijd te komen.

Ighalo, die vorig seizoen vijftien Premier League-doelpunten maakte, had al eerder naar het Verre Oosten kunnen vertrekken. Hij wees in de zomer van 2015 een weeksalaris van 260.000 euro bij Hebei China Fortune af, zo vertelde Ighalo in februari.