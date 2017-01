‘In twintig jaar bij Inter heb ik de meeste spijt van de verkoop van Coutinho'

Internazionale verkocht Philippe Coutinho in 2013 voor dertien miljoen euro aan Liverpool. In Engeland groeide de Braziliaanse middenvelder uit tot een van de beste spelers van de Premier League en tekende onlangs een sterk verbeterd contract op Anfield. Piero Ausilio, sportief directeur bij i Nerazurri heeft nog altijd spijt van de verkoop.

“Ik werk twintig jaar bij Internazionale en de verkoop van Coutinho is misschien wel hetgeen waar ik het meeste spijt van heb in die tijd”, zegt Ausilio tegen ESPN FC. “We moesten in die tijd spelers verkopen en we kregen de kans om Philippe te verkopen. Hij speelde op dat moment niet en met de opbrengsten konden we spelers kopen die de trainer op dat moment wilde hebben. Door de verkoop van Coutinho, hebben we uiteindelijk Mateo Kovacic en Mauro Icardi kunnen halen.”

Coutinho werd door de Italiaanse club één seizoen verhuurd aan Espanyol. “Toen hij terugkwam, had Inter een andere weg ingeslagen. Er was een nieuwe trainer en er kwamen nieuwe spelers, het was een lastige tijd voor Inter”, stelt de sportief directeur van Internazionale. “Toen Coutinho bij ons kwam, kon je al zien dat hij buitengewoon was. Hij was bereid hard en serieus te werken. Je kon zien dat hij alles in huis had om te komen waar hij nu is.”