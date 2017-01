Liverpool lijkt favoriet: Klopp verloor slechts een van veertien topduels

Er staat deze week een midweekse speelronde op het programma in de Premier League. Het meest in het oog springende affiche is Liverpool-Chelsea en voor Jürgen Klopp blijken de topwedstrijden zijn favoriete duels, want hij verloor in veertien wedstrijden pas één keer van een club uit de top-5. The Blues verloren in de afgelopen vijftien duels echter maar één keer, op bezoek bij Tottenham Hotspur.