Sparta-aanwinst kreeg advies: ‘Van der Vaart vertelde goede dingen’

Martin Pusic was bij FC Midtjylland ploeggenoot van Rafael van der Vaart. De Oostenrijkse spits maakte afgelopen week op huurbasis de overstap naar Sparta en won advies in bij de Nederlander. De Rotterdammers huren Pusic een half jaar van de Deense club.

“Ik vroeg aan hem wat voor club Sparta is en hij vertelde alleen maar goede dingen. Dat dit de oudste club van Nederland is en wat voor een grote beroemde coaches en spelers hier hebben gewerkt. Een heel interessant verhaal”, zegt Pusic tegenover RTV Rijnmond. “Niet dat het mijn keuze heeft beïnvloed, maar zijn verhaal was erg goed. Enige minpunt was dat kon hij als oud-Ajacied niet in Rotterdam kon komen.”

De aanvaller denkt dat het Nederlandse voetbal hem zal liggen. “Iedereen probeert hier te voetballen, daar houd ik van. Sparta speelt goed voetbal”, stelt de Oostenrijker, die mogelijk komend weekeinde al zijn debuut voor de Rotterdammers kan maken. “Ik wil winnen, ben een winnaar. Als aanvaller probeer ik veel druk op de tegenstander te zetten om kansen af te dwingen.”