‘Ik heb al een grote aanbieding om naar China te gaan afgewezen’

José Mourinho heeft de kans om in China te werken, laten lopen. De manager ziet aanvallende middenvelder Wayne Rooney mogelijk binnen afzienbare tijd naar de Super League vertrekken en zegt dat hij zelf ook al in het Verre Oosten aan de slag had kunnen gaan.

“Ik heb al een grote aanbieding om naar China te gaan afgewezen. Dat betekent niet dat ik kritiek moet hebben op degenen die wel gaan. Het is hun keuze, hun leven. Alleen zij kunnen bepalen wat zij met het oog op de toekomst willen”, zo wordt Mourinho geciteerd in het GQ Magazine.

“Managers in de Premier League zijn kritisch geweest op die spelers, maar dat ben ik niet. Ik ben alleen bezorgd omdat zij contracten kunnen aanbieden die wij in Europa niet kunnen aanbieden. Maar het is uiteindelijk altijd aan de speler of die wil gaan of niet.” De voetbalbond van Shanghai ontkende vrijdag overigens dat een club uit de stad een bod had uitgebracht op Rooney.