FC Utrecht komt met contractnieuws: ‘Hij is belangrijk in kleedkamer’

Mark van der Maarel heeft zijn aflopende contract met twee jaar verlengd, zo laat FC Utrecht via de officiële kanalen weten. In de verbintenis is tevens een optie voor een extra seizoen opgenomen. De 27-jarige Van der Maarel speelt sinds 2008 voor Utrecht; hij kwam toen over van HFC Haarlem.

De rechterverdediger speelde inmiddels 197 wedstrijden voor Utrecht en daarin kwam hij tot drie doelpunten en negen assists. “We zijn er blij mee dat we Mark langer aan ons hebben gebonden”, aldus technisch manager annex trainer Erik ten Hag.

“Mark is iemand die weet wat er van hem wordt verwacht, binnen en buiten de lijnen. Hij speelt altijd in dienst van de ploeg en van de club. Bovendien is Mark, met zijn voortreffelijke inzicht en winnaarsmentaliteit, een belangrijke speler in de kleedkamer”, besluit Ten Hag.