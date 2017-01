Talent van Man United geniet: ‘Die droom is gewoon uitgekomen’

Axel Tuanzebe maakte zondagavond in de FA Cup-wedstrijd tegen Wigan Athletic (4-0 winst) zijn debuut in het eerste elftal van Manchester United. De negentienjarige verdediger viel halverwege de tweede helft in voor Timothy Fosu-Mensah en kan zijn geluk niet op, zo vertelt hij voor de camera van MUTV.

“Het was crazy”, aldus de in Congo geboren Engelsman. “Ik droomde hier als kleine jongen al van en nu komt die droom gewoon uit. Ik ben nog altijd aan het beven, kan niet geloven dat dit gewoon gebeurd is. Ik en mijn familie zijn erg trots, maar het gaat er nu om dat ik goed blijf trainen en het blijf laten zien.”

Tuanzebe zegt dat hij zich niet rijk rekent omdat hij nog altijd formeel bij de beloften speelt. “Ik moet nederig blijven en hard blijven werken om weer een kans te krijgen in het eerste.” Tuanzebe speelt al sinds zijn achtste voor de club van manager José Mourinho.