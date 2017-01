Van Aanholt voor miljoenen naar Crystal Palace

Patrick van Aanholt is officieel speler van Crystal Palace. De linkerverdediger heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor vierenhalf jaar en is voor naar verluidt zo’n maximaal 16,5 miljoen euro overgenomen van Sunderland.

“Ik ben blij dat we Patrick hebben vastgelegd. We hebben bij Sunderland goed met elkaar samengewerkt en hij zal snelheid en energie toevoegen aan ons elftal. Hij is verdedigend sterk en heeft ook de capaciteit om te scoren en om kansen te creëren”, aldus manager Sam Allardyce op de officiële website van the Eagles.

De transfer van de 26-jarige Van Aanholt tekende zich al even af, want the Guardian meldde een week geleden dat de clubs nagenoeg een akkoord hadden bereikt en Allardyce voegde daar vrijdag aan toe dat er inmiddels overeenstemming was bereikt. Van Aanholt, zesvoudig international van Oranje, speelde 95 wedstrijden voor Sunderland.