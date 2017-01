‘Roda JC slaat opnieuw toe en haalt middenvelder terug naar Eredivisie’

Mohamed El Makrini keert terug naar Nederland. De 29-jarige middenvelder staat op het punt om een contract te tekenen bij Roda JC Kerkrade, zo meldt TV3 Sport. El Makrini ligt nu nog vast bij Odense BK in Denemarken.

El Makrini heeft nog maar een contract voor een half jaar en mag daarom tussentijds vertrekken. Odense sloeg in een eerder stadium overigens nog een bod van een club uit Saudi-Arabië af, zo vertelde zaakwaarnemer Harm-Jan Schilperpoort begin januari aan Tipsbladet: “Mohamed had in Saudi-Arabië miljonair kunnen worden, maar OB zei ‘nee’”, sprak Schilperpoort.

El Makrini komt uit de jeugdopleiding van FC Den Bosch en vertrok na zes jaar naar SC Cambuur. In dienst van de Leeuwaarders kwam hij tot vier doelpunten en vijf assists in 135 wedstrijden en sinds medio 2015 komt El Makrini uit voor Odense.