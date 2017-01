Maradona lucht hart: ‘Als ik ermee was doorgegaan, zou ik nu dood zijn’

Diego Maradona heeft een boekje opengedaan over zijn drugsverleden. De voormalig topvoetballer was vanaf de jaren tachtig tot 2004 verslaafd aan cocaïne en zijn gezondheid ging met sprongen achteruit. Maradona slaagde erin om af te kicken en zegt zich nu goed te voelen.

"Ik was 24 jaar toen ik begon met drugs", blikt de Argentijn terug in gesprek met Canale 5. "Ik speelde toen voor Barcelona. Het was de grootste fout die ik ooit heb gemaakt. Terwijl ik in coma lag, vroeg mijn dochter of ik bij haar wilde komen zonen. Ik dank God ervoor dat hij naar haar luisterde en me wakker heeft gemaakt."

In de kleurrijke carrière van Maradona vormden drugs een groter probleem dan geld en vrouwen, zegt hij. "Drugs zijn duidelijk. Ik mag van geluk spreken dat ik nu met je kan praten. Als ik ermee was doorgegaan, zou ik nu dood zijn. Geen twijfel mogelijk. Ik heb nu dertien jaar geen drugs meer gebruikt en ik voel me uitstekend."