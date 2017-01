Willems beet op zijn tong: ‘Fans, journalisten: echt, ik werd er gek van’

Jetro Willems verlengde in december 2016 zijn aflopende contract bij PSV. De linksback had eerder al overeenstemming bereikt over een nieuwe verbintenis, maar mocht dat nog niet wereldkundig maken. Hij had moeite met de vele vragen over zijn toekomst, vertelt Willems.

"Veel journalisten willen vooral dingen uit je zuigen. En vaak wordt het ook te persoonlijk", stelt de vleugelverdediger in een vraaggesprek met Metro. "Ik werd helemaal gek van die vragen over mijn contractverlenging. Ik heb altijd gezegd dat PSV goed voor me is geweest en dat ik niet zomaar transfervrij de deur uit zou lopen. Ik was er dan ook al uit en wilde dat ook gewoon zeggen."

Technisch manager Marcel Brands was echter op vakantie en daarna was de zaakwaarnemer van Willems er niet. "En ondertussen moest ik mijn mond houden, terwijl iedereen maar bleef vragen hoe het nu zat. Fans, journalisten: echt ik werd er gek van", vervolgt Willems, die bijtekende tot medio 2018. "Het voelde als een opluchting toen we de verlenging eindelijk bekend konden maken. Je ziet het ook aan mijn spel, dat is beter geworden."