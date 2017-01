West Ham United sneert naar Payet: ‘Hij toonde niet hetzelfde respect’

West Ham United heeft de laatste formaliteiten omtrent de transfer van Dimitri Payet naar Olympique Marseille afgehandeld. In een officieel statement op de clubwebsite spreekt covoorzitter David Sullivan zijn afkeuring uit over de houding van Payet, die weigerde om voor the Hammers te spelen om zo een transfer af te dwingen.

"We willen graag onze oprechte teleurstelling uitspreken over het feit dat Dimitri Payet niet dezelfde toewijding en respect toonde als de club en de supporters wel naar hem toe toonden. Dat was in het bijzonder het geval toen we hem vorig jaar een lucratief contract voor 5,5 jaar aanboden", stelt de bestuurder.

Sullivan benadrukt dat er geen financiële noodzaak is om sterspelers te verkopen. "Het besluit om Payet te laten gaan was naar de wens van de trainer en met het oog op eenheid binnen de selectie. Om eerlijk te zijn wilden het bestuur en ik liever dat hij zou blijven, om een voorbeeld van hem te maken. Niemand is groter dan de club."