‘Als ze tussen de 20 en 25 miljoen voor hem krijgen zou ik ‘m verkopen’

Davy Pröpper bezorgde PSV zaterdag drie punten tegen Heracles Almelo met misschien wel zijn laatste doelpunt voor de Eindhovense club. Zenit Sint-Petersburg wil de Oranje-international graag overnemen. Willy en René van de Kerkhof vinden dat technisch directeur Marcel Brands de middenvelder moet laten gaan als de Russische topclub ‘een extreem bedrag’ betaalt.

“Als een extreem bedrag betaald wordt moet je als club nuchter zijn en hem verkopen”, zijn de twee broers het eens in gesprek met Omroep Brabant. “Pröpper is een belangrijkse speler, maar we Hendrix nog achter de hand”, zegt Willy. René voegt daar aan toe: “Als ze tussen de 20 en 25 miljoen voor hem kunnen krijgen zou ik ‘m verkopen. We hebben nog genoeg middenvelders.”

PSV verkocht in het verleden vaker belangrijke spelers in januari en verspeelde vervolgens het kampioenschap. Willy denkt dat het ook mét Pröpper een lastig verhaal gaat worden. “Ajax maakte de meeste indruk, daarna Feyenoord en dan pas PSV. Het is dat we heel veel geluk hebben en als je zoveel geluk hebt in de voetballerij, dan wordt je kampioen haha, maar qua spel zit het er nog niet in.”