‘Rechtszaken, een elftal dat niet presteert, en nu moeten we blij zijn?’

ADO Den Haag is voorlopig uit de financiële problemen dankzij een betaling van twee miljoen euro uit China. Eerder had grootaandeelhouder United Vansen al een half miljoen overgemaakt, maar bij Rob Jansen gaat de vlag nog niet uit. "Het is natuurlijk van de gekke dat deze situatie überhaupt is ontstaan."

"Nu is het geld gestort, dat allang gestort had moeten zijn. Daardoor zijn rechtszaken ontstaan, problemen op de werkvloer, een elftal dat niet presteert. En nu moeten we allemaal blij zijn?", vraagt de zaakwaarnemer en supporter van de Haagse club zich af bij de NOS.

Samen met onder anderen Dick Advocaat, Martin Jol en Kees Jansma zou Jansen in staat zijn om ADO uit de problemen te helpen. "Dat hebben we geprobeerd, maar soms word je geblokkeerd. Het zou nog steeds kunnen, maar dan moet wel de gelegenheid er zijn. Met de gemeente samen."