‘Manchester United en Barcelona waren akkoord, maar ik wilde naar Real’

David Beckham verkaste in de zomer van 2003 van Manchester United naar Real Madrid. Als het aan the Red Devils had gelegen, zou hij echter naar Barcelona zijn gegaan. Zonder medeweten van Beckham bereikten Manchester United en Barcelona een akkoord, vertelt de Engelsman in een terugblik aan de BBC.

"Ik was tijdens dat seizoen gekwetst en boos", weet de oud-voetballer nog. "Bij een aantal wedstrijden werd ik gepasseerd, al had ik nooit gedacht dat het zou leien tot mijn vertrek. Maar ik kreeg de geruchten mee dat ik verkocht zou worden. Ik was op vakantie in de Verenigde Staten met Victoria en een vriend belde me op. Hij zei dat Sky Sports meldde dat Manchester United akkoord was met Barcelona. Daar wist ik helemaal niets van."

Beckham vloog terug naar Engeland om te spreken met toenmalig algemeen directeur en trainer Sir Alex Ferguson. Het enige wat hij te horen kreeg, was dat de berichtgeving klopte. "Daarna sprak ik met mijn zaakwaarnemer. 'Als ik vertrek, dan ga ik naar Madrid', zei ik. Binnen een dag zaten we om de tafel met de voorzitter van Real Madrid en we waren het erover eens dat ik daarheen zou gaan", vertelt Becks, die voor zo'n 35 miljoen euro overstapte.