Premier League-club biedt ruim tien miljoen op Hoedt

AZ heeft in de zoektocht naar een vervanger van Mattias Johansson tevergeefs aangeklopt bij FC Utrecht voor Giovanni Troupée. De talentvolle rechtsback mag niet vertrekken naar Alkmaar. (De Telegraaf)

PSV houdt vast aan een vraagprijs van minimaal twintig miljoen euro voor Davy Pröpper. Zenit Sint-Petersburg bood veertien miljoen en is niet van plan om de vraagprijs af te tikken. (Algemeen Dagblad)