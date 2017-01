'Het gevaar bestaat dat Ajax' houding ten koste gaat van de landstitel'

Ajax verwacht de verkoop van Anwar El Ghazi aan OSC Lille en verhuur van Mitchell Dijks aan Norwich City maandag af te ronden. Daarmee komt het aantal uitgaande transfers deze maand op vijf, terwijl alleen de zestienjarige keeper Mateusz Gorski werd binnengehaald. Ajax laat zich niet opjagen en springt zorgvuldig om met het verdiende geld. Die houding valt volgens Valentijn Driessen te prijzen.

"Hoewel het gevaar bestaat dat deze ten koste kan gaan van het kampioenschap en het bereiken van de Champions League volgend seizoen", voegt de columnist van De Telegraaf daaraan toe. "In de breedte heeft Ajax namelijk wel degelijk veel kwaliteit ingeleverd ten opzichte van de eerste seizoenshelft. Of je drie volwaardige internationals achter de hand hebt als trainer of dat je het moet doen met drie jeugdinternationals, is nogal een verschil", weet de chef voetbal.

Driessen noemt het een utopie dat Ajax de komende drieënhalve maand blessurevrij zal blijven, vanwege het programma in de Eredivisie en de Europa League. Als Ajax doorbekert tegen Legia Warschau, moeten de Amsterdammers 'sowieso vier duels meer spelen met een smalle selectie dan de kampioensconcurrenten Feyenoord en PSV'. Driessen noemt de gekozen strategie daarom een gok, al geldt hetzelfde volgens hem voor het doen van een tussentijdse aankoop.