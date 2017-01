‘Janssen heeft Galatasaray afgezegd en dat had ik in zijn plek ook gedaan’

Memphis Depay vertrok deze maand naar Olympique Lyon, terwijl Vincent Janssen een tijdelijke overstap naar Galatasaray weigerde. Willem van Hanegem heeft begrip voor de keuzes van beide aanvallers. De Kromme is benieuwd naar hoe Depay het gaat doen in de Franse competitie.

“Janssen heeft Galatasaray afgezegd en dat had ik in zijn plek ook gedaan”, schrijft Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Misschien dat je er tot de zomer tien maakt in de Turkse competitie, maar dan weet je nog steeds niet wat zoiets zegt op het niveau van de Premier League. Als-ie in Engeland niet verhuurd kan worden aan pakweg West Ham, kan ie het best het seizoen volmaken bij Spurs.”

De oud-international vindt Lyon een ‘mooie en grote club in een competitie waar momenteel het een en ander gebeurt’. Het lijkt hem verstandig wanneer Depay zich louter bezighoudt met voetballen en randzaken achterwege laat. “Ik zou alleen denken: als ik Depay ben, en het is niet gelukt bij Manchester United, dan ga ik nu in stilte aan de slag bij mijn nieuwe club. Gewoon alleen voetballen en mijn stinkende best doen en over tijdje laat ik dan wel weer van me horen met filmpjes en foto's over tatoeages en zo. Als ik mezelf heb waargemaakt en goed speel. Maar hij heeft de druk voor zichzelf alweer zo hoog opgevoerd, dat het bijna alleen kan tegenvallen. Een foto van een tatoeage op je rug van een leeuw op internet zetten, omdat je voor Lyon gaat spelen, het mag van mij hoor.”