?Zenit Sint-Petersburg wil zich versterken met Davy Pröpper. PSV wees onlangs een bod van veertien miljoen euro af. De clubs zijn nog altijd in gesprek en de middenvelder zegt een Russisch avontuur niet op voorhand af. Henk van Stee, tot afgelopen zomer technisch directeur bij de topclub uit Rusland, vindt een eventuele overgang van Eindhoven naar Sint-Petersburg ‘sportief zeker een stap vooruit’.

Volgens Van Stee is de mogelijke transfer in een stroomversnelling gekomen door de verkoop van Axel Witsel aan Tianjin Quanjian. “Pröpper staat al heel lang bovenaan het verlanglijstje van Zenit”, zegt Van Stee tegen De Telegraaf. “Hij zit al geruime tijd bij de topdrie van spelers die Zenit heel graag erbij wil hebben. De scouting was altijd lovend over hem. Zelfs al in de tijd dat we met Zenit geprobeerd hebben om Georginio Wijnaldum van PSV over te nemen stond Pröpper op de lijst bij ons.”

Pröpper zou er met Zenit volgens Van Stee sportief op vooruit gaan. “Sportief gezien zou het zeker een stap vooruit zijn voor Pröpper. Het niveau in Rusland ligt hoger dan in Nederland. Ik denk dat er zeker zeven, acht ploegen zijn op het niveau van de Nederlandse topdrie of hoger. Daarbij speelt Zenit vrijwel elk jaar Champions League. Ook financieel is het heel aantrekkelijk, niet alleen door de hogere salarissen, maar ook door het lage belastingtarief van 13 procent, waardoor je vier, vijf keer meer kunt verdienen dan hier.”

De stap naar Zenit is voor het gezin van Pröpper niet ideaal. “Sint-Petersburg is een schitterende stad, maar daar zie je als prof weinig van, want je bent altijd op pad. De eerste twee maanden van het jaar zitten ze in oorden als Qatar, Spanje en Turkije en ook voor elke wedstrijd zijn er trainingskampen. Het is hotel in en uit. De leefomstandigheden zijn vooral van belang voor de naaste familie en voor hen is het leuker om in Spanje of Italië te zitten.”