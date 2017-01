Klaassen wil kwaliteitsinjectie: ‘Verstandig dat er een aanvaller bijkomt’

Ajax zwaaide deze maand Riechedly Bazoer (VfL Wolfsburg) en Nemanja Gudelj (Tianjin TEDA) al uit en ook Anwar El Ghazi (OSC Lille) en Mitchell Dijks (Norwich City) verlaten Amsterdam. Technisch directeur Marc Overmars wist nog geen versterking in huis te halen. Wat Davy Klaassen betreft is een verse kracht nodig, ook na het sterke basisdebuut van Justin Kluivert tegen ADO Den Haag.

“Ik denk dat het wel verstandig is dat er een aanvaller bijkomt, ja”, vertelt aanvoerder Klaassen in gesprek met De Telegraaf. “Nu staat Justin in de basis en hij doet het de laatste weken hartstikke goed. Maar ook hij gaat een mindere periode krijgen. En dan moet je zo’n jongen ook een beetje in bescherming kunnen nemen.”

Het kantoor van Overmars zal Klaassen niet zomaar binnen stappen. “Want ik weet dat Overmars naar versterkingen op zoek is”, vervolgt Klaassen. “Ik vind ook dat Ajax niet moet kopen om het kopen.” Met Amin Younes, Vaclav Cerny, Justin Kluivert, Bertrand Traoré en Pelle Clement heeft Ajax voldoende buitenspelers in huis. Cerny (nog niet wedstrijdfit) Traoré (Afrika Cup) en Clement (blessure) waren de afgelopen weken afwezig, maar zijn binnenkort weer inzetbaar. “En dat maakt de beslissing voor Ajax ook zo moeilijk. Ze moeten gewoon handelen naar wat zij goed vinden. En ze zijn op zoek naar een aanvaller. Dat weet iedereen. Ook ik laat me verrassen.”