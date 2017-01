‘Cillessen is een betere keeper dan Bravo, een zwakke aankoop van City’

Jasper Cillessen moet bij Barcelona genoegen nemen met een reserverol. Marc-André ter Stegen krijgt voorlopig de voorkeur van trainer Luis Enrique. Het zou oud-keeper Ronald Waterreus niet verbazen wanneer Cillessen op termijn de Duitser vervangt onder de lat. Hij vindt dat de ex-Ajacied het goed doet, terwijl Ter Stegen hier en daar wat steekjes laat vallen.

Cillessen kwam deze week in actie tegen Real Sociedad (5-2 winst) en maakte een goede indruk, vond Waterreus. De voormalig doelman van onder meer PSV zag Ter Stegen tegen Real Betis (1-1) in de fout gaan bij de tegentreffer. "Het nadeel van twee volwaardige keepers bij een club is dat je gaat denken: zou de ander het beter hebben gedaan?", aldus Waterreus bij het programma Rondo van Ziggo Sport.

Cillessen werd aangetrokken door Barcelona al vervanger van Claudio Bravo, die op zijn beurt naar Manchester City vertrok. "Cillessen is een betere keeper dan Bravo”, stelt Waterreus. “Bravo is echt een heel zwakke aankoop voor City. Cillessen is gewoon een uitstekende keeper. Misschien wordt Ter Stegen daar een beetje zenuwachtig van. Ter Stegen heeft iets te verliezen, Cillessen niet. Ik heb het vaker gezegd: die jongen heeft het vier jaar lang uitstekend gedaan bij Ajax. Daar is geen speld tussen te krijgen."