AS Monaco gaat weer aan kop na zeer late ontsnapping bij PSG

AS Monaco is zondagavond op het nippertje aan een nederlaag ontsnapt. De Monegasken keken tegen Paris Saint-Germain diep in de blessuretijd nog tegen een 1-0 achterstand aan. Bernardo Silva maakte echter met een nog later doelpunt de late openingstreffer van Edinson Cavani ongedaan, waardoor de Franse topper in een 1-1 gelijkspel eindigde. Monaco neemt zodoende op basis van doelsaldo de koppositie weer over van OGC Nice, terwijl PSG op drie punten volgt.

PSG moest het initiatief in de beginfase aan een fel Monaco laten, dat er echter niet echt in slaagde om die vasthoudendheid om te zetten in gevaar voor het doel van Kevin Trapp. De hoofdstedelingen kwamen naarmate de eerste helft vorderde steeds beter in de wedstrijd en Cavani kopte zijn ploeg na ruim twintig minuten spelen bijna op voorsprong. Danijel Subasic hield zijn goal echter schoon en had met nog een paar minuten te gaan ook een knappe redding in huis op een nieuwe inzet van de Uruguayaan.

In de tweede helft bleef de actie voor beide doelen in eerste instantie beperkt tot een vroege poging van Radamel Falcao. De Colombiaan werd goed bediend op de rand van de zestien, maar zijn schot werd onderweg door de Parijse verdediging gesmoord. De topper leek daarna op een doelpuntloos einde af te stevenen, totdat Djibril Sidibé zich met nog tien minuten te gaan in het strafschopgebied vergreep aan Julian Draxler. Cavani nam daarna plaats achter de bal en stuurde het leer voorbij Subasic. Dit bleek echter niet de winnende treffer, aangezien Silva diep in de blessuretijd met een bekeken schot toch nog voor de gelijkmaker zorgde.