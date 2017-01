Mertens dankt blunderende Posavec en voorkomt blamage tegen Palermo

Napoli heeft zondagavond niet kunnen winnen van Palermo, de nummer negentien van de Serie A. De degradatiekandidaat, waar de nieuwe trainer Diego López voor het eerst op de bank zat, was uit op een stunt en mocht lange tijd geloven in een overwinning. Dries Mertens zorgde ervoor dat de punten gedeeld werden: 1-1.

López werd onlangs aangesteld als de opvolger van de opgestapte Eugenio Corini. Na zes minuten spelen mocht hij voor het eerst juichen toen Ilija Nestorovski de 1-0 op het scorebord zette. Een voorzet vanaf de rechterflank van Andrea Rispoli kopte hij van dichtbij binnen. Napoli nam het heft in handen en zocht naar de gelijkmaker.

Deze viel uiteindelijk na 66 minuten spelen en kwam op naam van Mertens. De Belg werd aangespeeld door invaller Piotr Zielinski en besloot het van afstand te proberen. Zijn schot was zwak en houdbaar, maar doelman Josip Posavec dacht daar anders over en ging enorm in de fout. Verder dan de gelijkmaker kwam de thuisploeg niet meer. Palermo-verdediger Ilija Nestorovski zou het einde van de wedstrijd niet halen. Hij kreeg vlak voor tijd een directe rode kaart voor een harde charge op Mertens.