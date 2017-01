Real countert zich weg langs Basken en loopt verder uit

Real Madrid is zondagavond de grote winnaar van het LaLiga-weekend geworden. Na het gelijkspel van Barcelona bij Real Betis en de nederlaag van Sevilla, dat met 3-1 onderuit ging tegen Espanyol, counterde de koploper zich in eigen huis naar een 2-0 voorsprong op Real Sociedad. Álvaro Morata zette de eindstand tegen tien man in de slotfase nog op 3-0, waardoor de ploeg van Zinédine Zidane nu, met een wedstrijd minder gespeeld, een voorsprong van vier punten op de Catalaanse achtervolger koestert.

Real had het in de openingsfase beslist niet gemakkelijk met de bezoekers uit Baskenland en moest na een kwartier toekijken hoe Willian José het Keylor Navas uit een vrije trap lastig maakte. De doelman werd vlak daarna gedwongen om nog een keer handelend op te treden toen Sergio Canales opeens opdook in het strafschopgebied. Sociedad verstopte zich in het Santiago Bernabéu beslist niet en beet flink van zich af.

Een razendsnelle uitbraak leidde ruim vijf minuten voor de onderbreking toch tot een treffer voor de thuisploeg. Cristiano Ronaldo bediende de opstomende Mateo Kovacic met een bekeken steekballetje, waarna de Kroaat oog-in-oog met Gerónimo Rulli voor zijn eerste competitiedoelpunt in Spaanse dienst tekende. Op slag van rust liet Juanmi Real nog een keer schrikken, maar zijn poging van binnen de zestien vloog net langs de verkeerde kant van de paal.

Vlak na rust kregen de bezoekers via Kévin Rodrigues wederom een goede mogelijkheid. Zijn schot werd echter geblokt en de daaropvolgende corner voor Sociedad leidde tot de tweede Madrileense goal. Real kwam er opnieuw razendsnel uit en ditmaal was de volgorde precies andersom. Kovacic bediende de wegsprintende Ronaldo, waarna de Portugees Rulli met een handig stiftballetje verschalkte.

Ronaldo dacht daarna een belangrijke rol te spelen bij de 3-0, nadat Álvaro Morata zijn vrije trap binnen kopte. De Spanjaard bevond zich echter in buitenspelpositie, waardoor de definitieve beslissing uitbleef. Die volgde een minuut later toch, zij het niet via een doelpunt. Iñigo Martínez was te laat bij een actie van Casemiro en moest met zijn tweede gele kaart voortijdig inrukken. Het Baskische verzet was daarop gebroken en Morata kreeg zijn treffer toch nog. Hij kopte op aangeven van Lucas Vázquez raak. Een tweede doelpunt van Ronaldo werd in de slotfase afgevlagd wegens buitenspel.