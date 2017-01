‘Het plan was om Elia dubbele dekking te geven, maar hij was gewoon te goed’

NEC ging zondag kansloos ten onder tegen Feyenoord (4-0). Peter Hyballa, trainer van de Nijmegenaren, gaf na afloop van het duel op de persconferentie toe dat zijn ploeg weinig had in te brengen tegen het team van Giovanni van Bronckhorst. De NEC-coach was onder de indruk van het spel van Eljero Elia.

“Het plan was om hem dubbele dekking te geven, maar hij was gewoon te goed voor ons”, zei Hyballa volgens Voetbal International over Elia. “We zijn niet heel erg teleurgesteld. Feyenoord is gewoon een topteam, dat moeten we accepteren. Zij hebben bijvoorbeeld heel veel power, dat hebben wij in veel mindere mate.”

In de slotfase ging NEC meer vooruit voetballen in de hoop op een aansluitingstreffer. Juist toen liep Feyenoord uit naar een grotere voorsprong en uiteindelijk een ruime overwinning. “We hadden er vanaf de aftrap meteen vol op kunnen gaan, maar dan hadden zij heel veel ruimte gekregen. In de slotfase besloten we alsnog voor een 3-3-4-tactiek te gaan en kregen we nog twee tegengoals.”