Egypte slaat laat toe tegen Marokko; broers Ayew schieten Ghana voorbij Congo

Het Afrika Cup-avontuur is zondagavond ten einde gekomen voor Marokko. Karim El Ahmadi en consorten kregen tegen Egypte wel de beste kansen, maar konden niet voorkomen dat Mahmoud 'Kahraba' Abdel-Moneim zijn land in de slotfase naar de halve finale schoot. Jordan en André Ayew leidden Ghana eerder op de dag langs DR Congo.

Egypte - Marokko 1-0

De Farao’s openden het bal met een goede kans voor Trézéguet, die er na een kwartier spelen echter niet in slaagde om Monir El Kajoui uit een moeilijke hoek te verschalken. Marokko kwam naarmate de eerste helft vorderde echter steeds beter in de wedstrijd en hadden via Romain Saïss op voorsprong kunnen komen. In het begin van de tweede helft was Mohamed Salah weer even gevaarlijk voor Egypte, maar zijn schot werd gekeerd door de doelman.

Nabil Dirar en Mbark Boussoufa stuitten daarna beiden op Essam El Hadary, terwijl Aziz Bouhaddouz er compleet vrijstaand niet in slaagde zijn kopbal tussen de palen te sturen. Een gevaarlijke poging van Salah met nog een klein kwartier te gaan diende daarna als waarschuwingsschot voor de slotfase. Terwijl El Kajoui nog wel antwoord had op de inzet van de aanvaller van AS Roma, moest hij met nog drie minuten te gaan de bal wel uit het net vissen. Marokko kreeg het leer uit een corner niet weg, waarna Kahraba met een acrobatische inzet afrondde.

DR Congo - Ghana 1-2

De wedstrijd begon nog veelbelovend voor het als de thuisploeg opererende Congo. De Centraal-Afrikanen kregen in de eerste helft namelijk goede kansen via Dieumerci Mbokani en Junior Kabananga en hadden eigenlijk met een voorsprong de rust in moeten gaan. Na de onderbreking sloeg de wedstrijd echter om en was het Jordan Ayew die profiteerde van Congolees balverlies. De fraaie gelijkmaker van Paul-José M’Poku bleek vervolgens niet genoeg voor een positief eindresultaat: André Ayew velde met nog ruim tien minuten te gaan namens the Black Stars het vonnis vanaf de strafschopstip.