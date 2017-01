‘Ajax-back na eerdere afzegging alsnog op huurbasis naar Norwich’

Mitchell Dijks maakt het seizoen op huurbasis af bij Norwich City. De Telegraaf meldt zondagavond dat Ajax hem voor een half jaar verhuurt aan de club uit de Championship. De overstap van de linksback is verrassend te noemen, eerder deze week weigerde hij nog een definitieve overstap naar the Canaries. "Het gevoel moet honderd procent goed zijn en dat was het niet”, zei Dijks na een bezoek aan de nummer acht van de Championship.

Dijks bezocht Norwich City afgelopen woensdag en ging ondanks ‘het goede verhaal’ van manager Alex Neil niet in op het aanbod van de club. Ajax had volgens de eerder genoemde krant al een akkoord bereikt met Norwich over een transfersom van vier miljoen euro, exclusief een doorverkooppercentage. Nu stapt Dijks alsnog over, maar op huurbasis.

De linkervleugelverdediger was na de voorbereiding op het huidige seizoen de eerste keus van trainer Peter Bosz. Gedurende het seizoen verloor hij zijn basisplaats aan Daley Sinkgraven. Het contract van Dijks bij Ajax loopt af in de zomer van 2018.