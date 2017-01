Kuyt: ‘Ik kan er zo nog zes of zeven opnoemen die net zo belangrijk zijn’

Feyenoord zag PSV en Ajax zaterdag en eerder op de zondag al winnen en wist dat met het oog op de titelstrijd tegen NEC niets anders dan een overwinning zou voldoen. De Rotterdammers voldeden vervolgens in eigen huis met een afgetekende 4-0 zege ruimschoots aan de opdracht en Dirk Kuyt was na afloop van de wedstrijd een tevreden man.

“Het was te verwachten dat NEC erg defensief zou staan, het is dan lastig om er doorheen te komen. Maar in de eerste helft hebben we de bal in een hoog tempo rond laten gaan. Dat ging de tweede helft wel wat minder, dus dat is jammer. Maar ik vond ons zeker de eerste helft heer en meester”, analyseerde de aanvoerder na het treffen tegenover de camera’s van FOX Sports.

Tonny Vilhena maakte zijn rentree en dat was volgens Kuyt een mooie opsteker: “Dat Vilhena terug is, is natuurlijk goed voor Feyenoord. Tonny is een belangrijke speler.” Hij wil de overwinning op NEC echter niet volledig op het conto van de middenvelder schrijven: “Nee dat vind ik niet, want dan zou ik andere spelers van deze ploeg daarmee tekort doen. Kan er zo nog zes of zeven opnoemen die net zo belangrijk zijn. Het is de bedoeling om iedereen zo fit mogelijk te houden.”