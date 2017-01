Kluivert na basisdebuut: ‘Voor het eerst een heel goede wedstrijd gespeeld'

Justin Kluivert begon zondagmiddag voor het eerst in de basis in de hoofdmacht van Ajax in de Eredivisie. Tegen ADO Den Haag (3-0) maakte de zeventienjarige rechtsbuiten een uitstekende indruk. Het talent kijkt met een goed gevoel terug op de wedstrijd, waarin hij veel goede dingen liet zien.