Inefficiënt Borussia Dortmund krijgt in slotfase deksel op de neus

Borussia Dortmund heeft zondagavond nagelaten te profiteren van het puntverlies dat TSG Hoffenheim en Hertha BSC eerder in het weekend leden. De ploeg van Thomas Tüchel leek tegen FSV Mainz 05 genoeg te hebben aan een zeer vroege treffer van Marco Reus, maar dat was buiten Danny Latza gerekend. De middenvelder bezorgde de thuisploeg, nadat Dortmund een aantal flinke kansen om zeep hielp, in de 83e minuut met de 1-1 toch nog een punt. Die Borussen sluiten de speelronde zodoende als de nummer vier van de Bundesliga af.

Mainz had in de eerste helft de grootste moeite om onder de vroege pressie van Dortmund uit te voetballen en dat de thuisploeg na twee minuten spelen op achterstand kwam hielp ook niet mee. Jean-Philippe Gbamin verloor de bal diep op de vijandelijke helft, waarna de bezoekers binnen een paar balcontacten aan de overkant waren. André Schürrle vond op links een compleet vrijstaande Reus, die het leer met een precieze inzet langs Jonas Lössl stuurde.

De thuisploeg had na een kwartier spelen goede zaken kunnen doen via de gelijkmaker van Yoshinori Muto, maar zijn doelpunt werd afgevlagd wegens buitenspel. Verder was het vooral Dortmund dat de klok sloeg en de weer teruggekeerde Pierre-Emerick Aubameyang had de voorsprong op slag van rust kunnen verdubbelen. Hij werd echter door Lössl naar de zijkant gedreven en kwam niet tot scoren.

Na de onderbreking was de eerste goede mogelijkheid opnieuw voor de bezoekers. Een schot van Schürrle werd echter op het laatste moment geblokt, waardoor Dortmund er slechts een corner aan overhield. Die gemiste mogelijkheden kwamen de bovenliggende partij in de slotfase toch nog duur te staan, toen Mainz besloot de profiteren van de inefficiëntie van de bezoekers. Latza sprong het hoogst bij een voorzet en kon bij de tweede paal binnenknikken.