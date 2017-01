Feyenoord werkt in slotfase aan doelsaldo tegen NEC

Feyenoord heeft de voorsprong op concurrenten Ajax en PSV weer uitgebouwd tot dezelfde proporties als voor het weekend. De koploper van de Eredivisie had zondagmiddag weinig problemen met NEC en won dankzij doelpunten van Steven Berghuis, Eljero Elia en een dubbelslag van Nicolai Jörgensen: 4-0. Groots was het veldspel van Feyenoord niet, maar de zesde opeenvolgende competitiezege kwam nooit in gevaar. Feyenoord verwerkt de midweekse bekernederlaag zodoende met een ruime zege.

Na de overwinningen van PSV en Ajax, eerder in het weekend, wist Feyenoord wat het te doen stond. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst zocht meteen de aanval, al was de eerste kans voor de bezoekers uit Nijmegen. Via Jay-Roy Grot kwam de bal na drie minuten terecht bij Mohamed Rayhi, die stuitte op Brad Jones. Vervolgens had Feyenoord het initiatief, maar bleef NEC eenvoudig overeind. Beide ploegen opereerden slordig en Feyenoord slaagde er niet in om uitgespeelde kansen te creëren. Toch volgde de 1-0 van Berghuis uit een uitstekende aanval.

Elia ontving de bal aan de linkerzijde van Dirk Kuyt, stuurde zijn bewaker met een fraaie schijnbeweging het bos in en zette voor op Berghuis. Die volleerde knap raak met links: 1-0. Feyenoord nam geen genoegen met die tussenstand. De Rotterdammers bleven zoeken naar de tweede en die kwam er vlak voor rust. Kuyt en Nicolai Jörgensen combineerden, waarna de Katwijker zijn ploeggenoot Elia vond in het strafschopgebied. Die nam aan met de knie en haalde uit de draai doeltreffend uit: 2-0. Elia was in zijn laatste zes Eredivisiewedstrijden voor Feyenoord goed voor vier goals en vijf assists.

De buitenspeler kampte op dat moment al met pijntjes en bleef in de rust achter in de kleedkamer. Bilal Basacikoglu was zijn vervanger. Die liet zich twintig minuten voor tijd gelden met een prachtige voorzet op Jens Toornstra, maar de middenvelder trof in tegenstelling tot vorige week de lat met zijn kopbal. Even daarvoor had Berghuis al goede kansen gekregen. De buitenspeler dwong Joris Delle tot tweemaal toe tot een ingreep. Jörgensen werkte enkele minuten voor tijd de 3-0 binnen na een voorzet van invaller Bart Nieuwkoop. Basacikoglu kopte in blessuretijd over de uitgekomen Delle en leek te scoren, maar Jörgensen besloot van de gelegenheid gebruik te maken om zijn tweede binnen te tikken. Feyenoord heeft vijf punten voorsprong op Ajax; PSV staat op acht punten afstand.